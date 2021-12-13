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5 недель подряд фиксируется тенденция уменьшения количества зарегистрированных случаев COVID-19 в Украине, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Эти показатели позволяют нам вывести из «красного» уровня эпидемической опасности еще две области: Винницкую и Хмельницкую», – сказал министр на брифинге.

По его словам, Минздрав уже подал соответствующее представление Кабмину о созыве Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.

Министр напомнил, что на данный момент в «красной» зоне находятся еще 10 областей.

Как сообщал ForUm, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение отменить с 00:00 7 декабря 2021 «красный» уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Херсонской областей и города Киева.
ForUm

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