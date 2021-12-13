В Украине полный курс вакцинации против COVID-19 уже прошли более 40% взрослых граждан. В январе 2022 года расширится список товаров и услуг, которые можно будет приобрести на 1 тыс. грн, предоставленную государством каждому украинцу, получившему полный курс прививок. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

«С 19 декабря полностью вакцинированным украинцам будет начислена одна тысяча гривен. Они смогут потратить эти средства на направления, наиболее пострадавшие от пандемии – записаться в спортзал, пойти в кинотеатр, музей или на концерт, купить билет на поезд или самолет, приобрести книги. В то же время, прислушавшись к пожеланиям наших граждан преклонного возраста, для которых важна поддержка здоровья, в частности в условиях пандемии, было принято решение добавить в перечень доступных товаров еще и лекарства», – отметил Зеленский.

Он выразил убеждение, что такой шаг увеличит количество прививок против COVID-19 среди пожилых людей, а также будет способствовать лечению и профилактике других заболеваний.

В настоящее время Министерство цифровой трансформации дорабатывает технические возможности для того, чтобы покупка лекарств за предусмотренные за прививку средства стала доступна с января следующего года.

В целом, как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на сегодняшний день Украина преодолела показатель в 40% вакцинированных среди взрослого населения: из 14,1 млн граждан 12 млн получили по две прививки против коронавируса.

Однако Ляшко отметил, что за последние две недели наблюдается снижение темпов вакцинации.

В этом контексте президент подчеркнул необходимость активизации вакцинации, ведь несмотря на улучшение эпидемической ситуации в стране, недельные показатели заболеваемости остаются высокими.

По данным правительства, на прошлой неделе в Украине выявлено 61 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Активных больных сегодня – почти 300 тысяч человек.

Также для минимизации рисков для больных COVID-19 среди граждан в возрасте от 60 лет были внесены изменения в стандарты медицинской помощи по коронавирусной болезни и расширены показания к госпитализации этой категории больных.