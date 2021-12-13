В Днипре задержан мужчина, который подозревается в приготовлении к убийству депутата областного совета, а также в незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия и боевых припасов (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115, ч. 115). 1 ст.263 УК Украины). Суд избрал ему безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей, сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, 8 декабря 2021 в Днипре перед офисом депутата облсовета взорвался автомобиль. В салоне авто находился автомат Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для его дистанционного приведения в действие. Это позволило подозреваемому, находясь на расстоянии, произвести не менее трех выстрелов в здание. После этого автомобиль взорвался от заранее установленной им легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления.

Во время обысков по месту жительства мужчины и в его авто обнаружены пистолет и патроны, которые он носил и хранил без предусмотренного законом разрешения.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.