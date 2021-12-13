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Кабинет Министров уволил Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.

Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

«Освободить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя министра внутренних дел Украины по собственному желанию», - говорится в документе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство уволило Гогилашвили.  

Как сообщалось, в субботу на Youtube-канале «Остання крапля» появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, остановившими его машину.

Позднее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его от должности на этот период.

Сам Гогилашвили извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что считает, что на инцидент с участием Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.
ForUm

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