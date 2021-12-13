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За сутки 12 декабря в Украине зафиксировано 4 073 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1456 человек;
  • летальных исходов – 188;
  • выздоровели – 9966 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 563 165 человек;
  • выздоровели – 3 205 879 человек;
  • летальных исходов – 91 215;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 306 176.

С начала вакцинальной кампании привито 14 131 445 человек, из них получили первую дозу – 14 131 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек. В общей сложности проведено 26 589 094 прививки.
ForUm

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