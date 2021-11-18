Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о возможных информационных провокациях, направленных на перенаправление мигрантов на украинско-белорусский участок границы.

Запад использует миграционный кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск, заявил президент РФ Владимир Путин.

На Закарпатье впервые в Украине вводится анонимная вакцинация.

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию смерти народного депутата Антона Полякова.

Дмитрий Сенниченко заявил, что уходит с должности главы Фонда государственного имущества.

Президент Украины Владимир Зеленский представил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе, в частности снижение стоимости транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.

В селе Медисовка Хмельницкой области из-за пожара в жилом доме погибло четверо детей. На пожаре обнаружены бездыханные тела четырех детей 2015, 2016, 2019 и 2021 годов рождения.

Утром в селе Марьяновка Винницкой области в частном жилом доме обнаружено 6 человек без признаков жизни, среди них – четверо детей.