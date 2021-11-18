также в разделеОбщество
Шон Пенн посетил зону ООС: хочет снять кино об Украине 13
В Украине подвянут морозы и пройдут дожди 12
Задержали адвоката-вымогательницу, прикрывавшуюся связями в СБУ и ОГП 10
Руководителя волынской шахты разоблачили в финансировании «ЛНР» 10
Пограничникам разрешили использовать оружие, дубинки и сетки для связывания 15
Полиция опровергла информацию о мигрантах в зоне отчуждения 12
Шпионившему для «ДНР» госслужащему избрали меру пресечения 12
СНБО: Возможны провокации с перенаправлением мигрантов на украинско-белорусскую границу 19
Кива сдал наградное оружие 24
Глава МВД пожаловался в ВСП на совершившую пьяное ДТП судью 20
В Украине впервые начнут анонимную вакцинацию 62
Застрявшие в Турции украинцы возвращаются домой 22
17 ноября. Картина дня 15
Ученые обнаружили в Украине 11 вариантов штамма «Дельта» 42
В Украине выпадет мокрый снег 27
В Минздраве пояснили, кого тестируют на COVID-19 бесплатно 69
Бригаду быстрого реагирования Нацгвардии перебросили на западную границу 65
С начала года в Реестр коррупционеров попали 5660 человек 15

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о возможных информационных провокациях, направленных на перенаправление мигрантов на украинско-белорусский участок границы.  

Запад использует миграционный кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск, заявил  президент РФ Владимир Путин.

На Закарпатье впервые в Украине вводится анонимная вакцинация

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию смерти народного депутата Антона Полякова.

Дмитрий Сенниченко заявил, что уходит с должности главы Фонда государственного имущества.

Президент Украины Владимир Зеленский представил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе, в частности снижение стоимости  транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.

В селе Медисовка Хмельницкой области из-за пожара в жилом доме погибло четверо детей.  На пожаре обнаружены бездыханные тела четырех детей 2015, 2016, 2019 и 2021 годов рождения. 

Утром в селе Марьяновка Винницкой области в частном жилом доме обнаружено 6 человек без признаков жизни, среди них – четверо детей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги