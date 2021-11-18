Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о возможных информационных провокациях, направленных на перенаправление мигрантов на украинско-белорусский участок границы.
Запад использует миграционный кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск, заявил президент РФ Владимир Путин.
На Закарпатье впервые в Украине вводится анонимная вакцинация.
Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию смерти народного депутата Антона Полякова.
Дмитрий Сенниченко заявил, что уходит с должности главы Фонда государственного имущества.
Президент Украины Владимир Зеленский представил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе, в частности снижение стоимости транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.
В селе Медисовка Хмельницкой области из-за пожара в жилом доме погибло четверо детей. На пожаре обнаружены бездыханные тела четырех детей 2015, 2016, 2019 и 2021 годов рождения.
Утром в селе Марьяновка Винницкой области в частном жилом доме обнаружено 6 человек без признаков жизни, среди них – четверо детей.
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