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В селе Медисовка Хмельницкой области из-за пожара в жилом доме погибло четверо детей, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило 17 ноября в 20:33.

По вызову были направлены спасатели 36 Государственной пожарно-спасательной части.

Еще до прибытия пожарно-спасательного подразделения пожар был ликвидирован хозяевами дома.

На пожаре обнаружены бездыханные тела четырех детей 2015, 2016, 2019 и 2021 годов рождения.

Вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

 
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