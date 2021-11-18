В селе Медисовка Хмельницкой области из-за пожара в жилом доме погибло четверо детей, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре поступило 17 ноября в 20:33.
По вызову были направлены спасатели 36 Государственной пожарно-спасательной части.
Еще до прибытия пожарно-спасательного подразделения пожар был ликвидирован хозяевами дома.
На пожаре обнаружены бездыханные тела четырех детей 2015, 2016, 2019 и 2021 годов рождения.
Вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.
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