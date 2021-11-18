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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о возможных информационных провокациях, направленных на перенаправление мигрантов на украинско-белорусский участок границы. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе СНБО.

Отмечается, что специалисты Центра противодействия дезинформации осуществляют постоянный мониторинг информационных сообщений о ситуации на границе между Республикой Польша и Республика Беларусь.

Согласно информации, распространенной Министерством внутренних дел и администрации Республики Польша, среди беженцев, которые находятся возле польской границы, распространяются слухи о якобы готовности Германии принять беженцев и о якобы принятых для этого логистических решениях: «что к ним приедут автобусы из Германии, а Польша их пропустит».

Представители польских властей опровергают эту информацию как направленную ​​на подстрекательство мигрантов к штурму польской границы, и предостерегают от непродуманных действий.

В свою очередь, «BBC News. Русская служба» сообщает, что для нивелирования распространения дезинформации среди мигрантов на все непольские номера мобильных телефонов, находящихся в приграничной зоне, посылаются смс-сообщения с призывом не верить этим слухам: «Польская граница хорошо защищена». Такие же сообщения дублируются громкоговорителями на пограничных пунктах пропуска.

Специалисты ЦПД прогнозируют, что схожая тактика провоцирования может быть применена в направлении украинско-белорусской границы. В частности, не исключена информационная провокация, что некоторые страны-соседи Украины якобы готовы принять беженцев, которым нужно только пересечь территорию Украины.

Учитывая сложившуюся ситуацию, ЦПД направил рекомендации соответствующим органам власти относительно необходимости заблаговременно применить профилактические меры, в частности сформулировать сообщения на английском, арабском и других языках с информацией о нормах отечественного законодательства, которые регулируют миграционные вопросы и правовые последствия незаконного пересечения границы. Сообщения должны быть предназначены для превентивного информирование лиц, которые могут пытаться незаконно пересечь украинско-белорусскую границу.

Как сообщал ForUm, для охраны государственной границы с Республикой Беларусь дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
ForUm

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