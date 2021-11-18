Дмитрий Сенниченко заявил, что уходит с должности главы Фонда государственного имущества.
Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает Экономическая правда.
Ранее сообщалось, что Сенниченко подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.
Одной из причин стала приватизация «Большевика» в Киеве, прошедшая по меньшей цене, чем ожидалось. Кроме того, на торги пришли только 3 участника.
Сам Сенниченко такой тезис отклонил и заявил, что отставка является его личным решением. Он пояснил, что выполнил все свои планы на два года в Фонде, а потому «пора двигаться дальше».
За отставку нужно проголосовать в Верховной Раде. Сенниченко отметил, что заявление уже зарегистрировал, но когда ожидать рассмотрения в зале – не знает.
Напомним, 27 октября АО «Первый киевский машиностроительный завод» продали на аукционе за 1,429 млрд грн – его владельцем станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.
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