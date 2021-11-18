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18 ноября в 8:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение от дежурного диспетчера национальной полиции о том, что в с. Марьяновка Хмельницкого района Винницкой области в частном жилом доме обнаружено 6 человек без признаков жизни, сообщает ГосЧС.

Работниками полиции и следственно-оперативной группы было установлено, что помещение дома сильно задымлено из-за возгорания в кухне.

В комнатах жилого дома найдены 44-летний мужчина, 34-летняя женщина и четверо несовершеннолетних детей (11-ти, 10-ти, 8-ми и 7-ми лет).

Вероятная причина гибели – отравление продуктами горения.

На месте происшествия работают специалисты Нацполиции и ГосЧС.

Причина пожара устанавливается специалистами.

Как сообщал ForUm, вечером 17 ноября в селе Медисовка Хмельницкой области из-за пожара в жилом доме погибло четверо детей.  На пожаре обнаружены бездыханные тела четырех детей 2015, 2016, 2019 и 2021 годов рождения.
ForUm

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