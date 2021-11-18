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Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию смерти народного депутата Антона Полякова.

Как сообщается на сайте парламента, целью создания Временной следственной комиссии является осуществление парламентского контроля над расследованием убийства народного депутата Украины Полякова и полное, всестороннее, беспристрастное и объективное исследование всех обстоятельств в уголовном производстве.

По результатам голосования проект постановления №6300 принят в общей сложности 322 голосами «за» с учетом предложений Комитета.

Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного  депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».

По результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.  

В момент смерти нардеп был пьян.

Официальный представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что в организме депутата выявлен метадон.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что при осмотре тела народного депутата Антона Полякова обнаружили два катетера с веществом бурого цвета, а также наличные.

Скороход заявила, что Полякова убили и что тот никогда не принимал наркотиков.
ForUm

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