На Закарпатье впервые в Украине вводится анонимная вакцинация. Это социальный проект для людей, которые получили фальшивый сертификат о прививках от коронавируса и поменяли свое решение и сейчас хотят сделать вакцинацию или по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать информацию о вакцинации от COVID-19. Теперь возможность привить анонимно могут все жители Закарпатья в анонимном кабинете прививок в медицинском центре в Ужгороде, пишет Zaxid.net.

Инициатива по внедрению такого проекта в Закарпатье принадлежит руководителю кафедры социальной работы УжНУ, профессору, депутату Закарпатского областного совета Федору Шандру. По его словам, в области было проведено социсследование и в настоящее время на Закарпатье насчитывается 4 тысячи фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

«Количество фальшивых сертификатов начало стремительно расти после введения обязательной вакцинации от коронавируса для госслужащих, а также работников сферы образования, медицины, культуры. Я обратился к врачам и в Департамент здравоохранения Закарпатской ОГА с просьбой ввести анонимную вакцинацию для того, чтобы люди, которые сделали ошибку и купили фальшивый сертификат о вакцинации, имели возможность это исправить и спасти свою жизнь и здоровье», – рассказал Шандор.

Как сообщил врач-инфекционист Виктор Петров, кабинет анонимной вакцинации будет работать в Ужгороде круглосуточно на улице Восточной, 4/1 (медицинский центр Prevention Hospital). «Анонимно привиться может любой из жителей Закарпатья, который по определенным причинам - религиозным или семейным - не хочет, чтобы его данные о вакцинации были внесены в систему. Также мы предоставляем возможность всем, кто приобрел фальшивый сертификат о вакцинации или имеет действующий сертификат, но фактически не получил прививки, прийти и сделать вакцинацию анонимно. Это можно будет сделать под любым псевдонимом, который человек укажет при посещении медицинского центра», – сказал Петров.

Для желающих сделать вакцинацию анонимно доступны все виды вакцин, которые сейчас используются в Украине.

Он также заверил, что в медицинском центре работники, которые будут проводить анонимную вакцинацию, не будут задавать лишние вопросы, не осуждать людей и не будут стыдить за их предыдущие ошибки и убеждения. «Мы хотим дать шанс этим людям спасти свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье своих близких и защитить себя. Даже если предварительно они совершили ошибки», – подчеркнул Петров.