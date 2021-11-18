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Президент Украины Владимир Зеленский представил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

В частности, в телефонном разговоре собеседники обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.

Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.

Зеленский и Урсула фон дер Ляен также подробно обсудили вопросы энергетической безопасности Европы. В этой связи президент Украины в очередной раз подчеркнул, что проект «Северный поток – 2» является, прежде всего, угрозой безопасности для всей Европы.
ForUm

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