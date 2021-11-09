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Контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации «ДНР», главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области «Изоляция».

Ранее о задержании Дениса Куликовского сообщил бывший узник тюрьмы журналист Станислав Асеев.

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

В Украине сформирован первый состав Этического совета, который будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой регионального дизель-поезда ДПКр-3, построенного в этом году на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ).

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили отозвал свое предложение в проведении встречи с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой   из-за якобы политического контекста заявления МИД Украины» касательно Михаила Саакашвили и необходимости дальнейших консультаций с МИД Грузии.
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