Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили отозвал свое предложение в проведении встречи с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой из-за якобы политического контекста заявления МИД Украины» касательно Михаила Саакашвили и необходимости дальнейших консультаций с МИД Грузии.

Об этом Денисова сообщила в Telegram.

«Получила информацию, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Грузия в Украине Георгий Закарашвили отозвал свое предложение в проведении встречи со мной «учитывая политический контекст заявления МИД Украины по поводу Михеила Саакашвили и необходимость дальнейших консультаций с МИД Грузии», - написала она.

Омбудсмен отметила, что во время встречи хотела получить пояснения относительно нарушений права на жизнь и медицинскую помощь и процессуальных прав гражданина Украины Саакашвили.

«Михаил голодает уже 40 дней, с 6 ноября отказался от приема лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября показал критическое состояние его здоровья», - подчеркнула она.

Вчерашние действия грузинских властей по принудительному переводу Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение при учреждении исполнения наказаний № 18 г. Глдани обострили ситуацию, которая сегодня угрожает его жизни и здоровью.

По словам омбудсмена Грузии, из-за сопротивления помещению в заведение Саакашвили были нанесены телесные повреждения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии. Заключенные в учреждении № 18 применяют словесную агрессию и угрожающие возгласы в адрес Михеила, которые слышны в его камере.

«Деяния грузинской власти и пребывание Саакашвили в таких условиях являются нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», - подчеркнула Денисова.

По ее словам, медицинское учреждение при учреждении исполнения наказаний № 18 г.Глдани не соответствует рекомендациям консилиума врачей и из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования не может обеспечить надлежащее проведение реанимационных мероприятий и лечения. Это подтверждается и омбудсменом Грузии.

«Пребывание в данном медицинском учреждении не отвечает требованиям статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, поэтому требую немедленного помещения Саакашвили в больницу, которая обустроена для оказания экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций», - призвала Денисова.

Также она ожидает объяснений Чрезвычайного и Полномочного Посла Георгия Закарашвили как официального представителя Грузии по поводу фактов пыток, жестокого обращения и нарушения основополагающих прав и свобод гражданина Украины Саакашвили грузинскими властями.

Напомним, 8 ноября экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли из руставской тюрьмы на вертолете в военный госпиталь в Гори.