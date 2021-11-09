Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой регионального дизель-поезда ДПКр-3, построенного в этом году на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, он проехал дизель-поездом по маршруту от технической станции «Дарница» до вокзала Киев-Пассажирский.

Во время короткого путешествия председатель наблюдательного совета ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Владимир Приходько рассказал президенту, что этот поезд отвечает украинским и европейским стандартам, поэтому, если рассматривать возможность его экспорта, остается только вопрос о ширине пути. К тому же модель кузова спроектирована таким образом, что подходит для курсирования на пригородных и региональных маршрутах, также он рассчитан на высокие платформы.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что всего для АО «Укрзализныця» запланировано заказать 20 дизель-поездов ДПКР-3.

«Это будут региональные экспрессы, которые могут поехать по направлениям Измаил – Одесса, Харьков – Краматорск, Харьков – Лозовая, Харьков – Попасная», – отметил он.

Кроме того, такие поезда намерены направить на региональные маршруты Львов – Тернополь – Черновцы (ч/з Залещики) – Коломыя, Попасная – Купянск – Харьков – Сумы – Ворожба.

АО «Укрзализныця» уже получило первые два таких поезда. Один из них курсирует по маршруту Коломыя – Киверцы («Прикарпатский экспресс»). Третий поезд, согласно плану, поступит в конце ноября этого года, а еще два – в первом квартале следующего. Их планируют использовать на маршруте Киев – Аэропорт «Борисполь».

Зеленский поставил задачу представителю ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» предложить такой формат работы, при котором эти 20 поездов можно будет изготовить в течение следующих двух лет.

Министр инфраструктуры также рассказал, что, кроме дизель-поездов и пассажирских вагонов, завершается семилетняя программа по обновлению парка грузовых вагонов, которые будут собирать, в частности, на КВСЗ.

Поезд ДПКр-3 состоит из трех вагонов, в которых 170 мест для сидения с подлокотниками, в том числе 69 сидений первого класса и 101 сиденья второго класса. Вагоны имеют современный дизайн интерьера и экстерьера, оборудованы системами кондиционирования, резервного отопления и вакуумными уборными. В поезде предусмотрен безбарьерный доступ для маломобильных групп и людей с инвалидностью. Конструктивная скорость поезда составляет 140 км/ч.

Новые дизельные поезда ДПКр-3 можно увидеть в выставочном павильоне Киевского железнодорожного вокзала, где проходит выставка #Железные Изменения, посвященная обновлению подвижного состава АО «Укрзализныця», которое стало частью Национальной программы «Большое строительство».

На выставке представлены купейные вагоны, которые Укрзализныця заказала у Крюковского вагоностроительного завода. По условиям контракта 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены до конца 2021 года. Министр инфраструктуры Александр Кубраков анонсировал закупку еще не менее 500 вагонов в следующие два года. Это современные вагоны, оборудованные кондиционерами, вакуумными туалетами, энергосберегающим освещением. В каждом вагоне в одной из уборных установлен стол для пеленания. Во всех купе и туалетах есть кнопки вызова проводника и система сигнализации.

Зеленский осмотрел модернизированный пригородный электропоезд ЕР2. Поезд состоит из 10-ти вагонов. Они оснащены оборудованием для доступа людей с инвалидностью, кнопками вызова поездной бригады, креплениями для велосипедов. Это уже третий безбарьерный пригородный поезд в Украине, который будет передан на баланс Укрзализныци.

Кроме того, президенту продемонстрировали купейные вагоны-трансформеры, капитально отреставрированные силами «Укрзализныци». С начала 2021 года Укрзализныця отремонтировала семь пассажирских вагонов, а до конца года будет произведен ремонт 50 вагонов. Следующую партию – девять вагонов – выпустят в рейс в ноябре.