Президент Украины Владимир Зеленский приветствует сформированный состав Этического совета, который призван установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, состав Этического совета был сформирован в соответствии с положениями закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» № 1635-IX от 14 июля 2021 года.

Таким образом, членами Этического совета стали: судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

«Я надеюсь, что Этический совет начнет свою работу как можно быстрее. Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось приступить к важнейшему этапу инициированных мной изменений в судебной системе. Формирование добропорядочных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшую очистку системы», – отметил глава государства.

Так, 2 ноября текущего года в Высший совет правосудия поступил список рекомендованных Советом судей Украины кандидатов в состав Этического совета. Международные и иностранные организации определили список международных экспертов еще 10 сентября 2021 года.

В соответствии с Законом Украины «О Высшем совете правосудия», в случае если председатель Высшего совета правосудия не назначит членов Этического совета в определенный срок, три первых кандидата из списка Совета судей Украины и перечень от международных и иностранных организаций считаются назначенными.

Напоминаем, Этический совет в течение шести месяцев со дня его образования также должен осуществить одноразовую оценку соответствия критериям профессиональной этики и добродетели членов Высшего совета правосудия (кроме Председателя Верховного Суда), избранных (назначенных) на должность до вступления в силу закона № 1635-ІХ.