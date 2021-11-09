Контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации «ДНР», главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области «Изоляция».

По информации СБУ, этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправных заключенных граждан Украины.

В отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.

Злоумышленник был задержан в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 149 (торговля людьми);

ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили контрразведчики СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Ранее о задержании Дениса Куликовского сообщил бывший узник тюрьмы журналист Станислав Асеев.