Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

Согласно приказу Минздрава, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти, подлежащим обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, прилагаются сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, оказывающих социальные услуги, социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.

Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не сделают прививку против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те, кто имеет абсолютные противопоказания, не будут подлежать обязательной вакцинации.

Напомним, согласно статье 12 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» и статье 27 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению ими инфекционных болезней, подлежащих обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих инфекционных болезней.

Госслужащие и социальные работники, а также сотрудники стратегически важных предприятий могут прививаться от COVID-19 организованно или индивидуально в удобном для них пункте или центре вакцинации. Подробный список и контакты пунктов и центров на https://vaccination.covid19.gov.ua/list.