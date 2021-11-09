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В Киеве задержали военного преступника подпольной тюрьмы «Изоляция» в Донецке Дениса Куликовского, сообщил журналист Станислав Асеев.

«В Киеве задержан главный военный преступник Изоляции - Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря. P.S. Уважаемые коллеги-журналисты, прошу пока не звонить, все детали позже», - написал он в Facebook.     

Как известно, Асеев был похищен 11 мая 2017 года и удерживался боевиками «ДНР» до 29 декабря 2019 года. Журналист пробыл в плену 31 месяц, из них 28 месяцев его содержали на территории «Изоляции» в Донецке. Освобожден в рамках обмена  29 декабря 2019 года.
ForUm

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