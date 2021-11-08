Следователи ГБР по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Александра Тупицкого и главного бухгалтера Конституционного Суда Украины, обвиняемых в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы «Клиент Казначейства – Казначейство». Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Так, указом президента Украины от 29 декабря 2020 года председатель КСУ отстранен от должности. Ознакомившись с этим решением, подозреваемый решил самовольно присвоить полномочия власти и продолжить руководить Конституционным Судом Украины.

Для этого бывший председатель Суда дал руководителю Бухгалтерской службы КСУ – главному бухгалтеру незаконное указание по использованию его личного ключа с квалифицированной электронной подписью для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы «Клиент Казначейства – Казначейство» с целью подписания бухгалтерских документов в электронной форме от его имени. Он передал ей защищенный носитель с собственной электронной подписью.

Во исполнение указанного указания главный бухгалтер КСУ в период с 29 декабря 2020 года по 9 февраля 2021 года осуществила 207 несанкционированных вмешательств в работу автоматизированной системы и подписала с использованием электронной цифровой подписи отстраненного в то время от должности председателя КСУ бухгалтерские документы.

Кроме того, для создания впечатления у сотрудников Суда по продолжению выполнения им обязанностей председателя КСУ незаконно были подписаны электронные платежные поручения на выплату вознаграждения судье, заработной платы сотрудникам секретариата КСУ вместе с премиями, денежными и материальными пособиями, надбавками за интенсивность труда и другими выплатами.

Действия бывшего председателя КСУ квалифицируются по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), главного бухгалтера КСУ по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, что привело к подделке информации, искажению процесса ее обработки и нарушению установленного порядка маршрутизации) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.