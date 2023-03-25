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Расследование Сергея Шевчука о махинациях государственного учреждения «Центр общественного здоровья» МОЗ Украины, а именно – работа его харьковской «ячейки» с участием ГБР, вызвало резонанс. 

В расследовании речь идёт о том, что, среди прочего, «ЦОЗ» проводит тендеры на такие работы, как профилактика ВИЧ среди людей, употребляющих наркотические средства.

По словам Шевчука, тендеры всегда выигрывают 3 организации: Харьковский благотворительный фонд «Благо», Харьковский благотворительный фонд «Парус» и «Сеть 100% жизни города Харьков». Автор расследования отмечает, что эти компании – единственные участники тендера.

«В период с 2019 по 2022 годы «ЦОЗ» перевёл в пользу БФ «Благо» 5 112 323 грн, как оплату за вышеупомянутые услуги. БФ «100% жизни» получил по этой же схеме 7 045 574 грн. А БФ «Парус» получил рекордные 16 517 988 грн», – говорится в расследовании.

Журналист на примере БФ «Парус» объясняет, как работает схема: «Центр общественного здоровья» проводит тендер. «Парус» принимает в нем участие. Будучи единственным участником, побеждает. В пользу БФ перечисляются госсредства, за которые компания должна провести профилактику ВИЧ. А единственная отчётность за проделанную работу – это посты в ФБ. То есть можно провести профилактику с десятью пациентами, а средств получить, как за сотню».

Весной 2022 года «ЦОЗ» уплатил «Парусу» средства за выполненные работы по профилактике ВИЧ в Харьковской области. Однако значительная часть области была под российской оккупацией до осени, и работы невозможно было выполнить физически. Но деньги были оплачены в полном объёме. Отчётности снова – нет.

Той же весной «ЦОЗ» провёл тендер и заключил с «Парусом» соглашение, подписали все документы, и уже в августе внезапно расторгли контракт. После того, как команда расследователя Сергея Шевчука начала документировать и передавать в правоохранительные органы факты правонарушений этими компаниями. Очевидно, указывает журналист, что такие схемы не могут работать без покровителей в силовых структурах.

«Главой БФ является уже известный журналистам бывший заключённый Константин Ключарев. После освобождения он стал заниматься гуманитарной миссией, помогать наркозависимым и ВИЧ-инфицированным. Для этого Ключарев создал БФ. А в 2020 году Константин стал членом общественного контроля Государственного Бюро Расследований», - объясняет журналист. 

В распоряжение команды журналистов попало обращение Ключарева от БФ к директору харьковского областного аптечного склада Виктории Скороход. Согласно которому, Ключарев лично подтверждает тот факт, что его организацию финансирует «ЦОЗ» Минздрава Украины и международный БФ «Альянс общественного здоровья».
То есть, поясняет Сергей Шевчук, ГБР в этой истории замыкает круг. С помощью своих связей в Бюро, Ключарев создал целую сеть устранения конкурентов. Помогает ему в этом следователи ГБР. 

«17 февраля 2022 года ГБР провело более 40 обысков в клиниках заместительной терапии в Киеве, Харькове и нескольких городах Украины, мотивируя тем, что якобы те торгуют рецептами на наркотические препараты. Обыски не принесли результатов. Однако работники ГБР изъяли имущество и документацию клиник и по сей день их не вернули. Печерский суд города Киева подтвердил, что имущество должно быть возвращено владельцам в течение 48 часов после изъятия. Однако следователь ГБР Дмитрий Павлий всячески затягивает этот процесс более года. По всей видимости, потому что имущества и денежных средств, которые были изъяты, уже нет», - финализирует журналист.

И добавляет, что следователь Павлий – главный в ГБР по политическим делам, такой себе придворный следователь: «Недавно он отличился ещё в одном скандале. Он расследует дело, где генерал Кривонос якобы незаконно защищал аэропорт Жуляны в начале российского вторжения. Год назад подписывал подозрение генералу Павловскому, за что был занесён на сайт «Миротворец»
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