Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса», - подчеркнул глава государства.

Решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента ходатайства Офиса генерального прокурора, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Тупицкого от должности сроком на два месяца.

Заместитель руководителя Офиса главы государства Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено во исполнение ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает президент.

«Никаких оговорок о возможности его рассмотрения и принятия соответствующих решений нами не было установлено», - отметил он.

«Конечно, я поддерживаю решение президента об отстранении господина Тупицкого от должности судьи Конституционного суда. В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту», - отметил председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Он также добавил, что председателю КСУ было сообщено о подозрении от Офиса генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

По мнению специалистов в области конституционного права, ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном суде не определяют особой процедуры такого процессуального действия, которым является отстранение судьи КСУ от выполнения должностных обязанностей, заметил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

«Это не освобождение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент Украины во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы. В соответствии со статьей 154 лицо, которое назначил на должность президент Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности. То есть президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца», - заявил Вениславский.

Напомним, Тупицкого на 9:30 28 декабря вызвали в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении, но он не явился.

Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Тупицкий не может далее занимать должность главы Конституционного суда и должен уйти в отставку.

При этом в КСУ заявили, что решение об увольнении судьи Конституционного суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.