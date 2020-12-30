Конституционный суд Украины проведет специальное пленарное заседание в связи с решение президента об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого, сообщает пресс-служба КСУ.



«Независимость судьи Конституционного суда Украины обеспечивается, в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий, освобождения судьи Конституционного суда Украины от должности в порядке, определенном Конституцией Украины. Решение об увольнении судьи Конституционного суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него», – подчеркнули в КСУ.

Таким образом, отметили в КСУ, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.