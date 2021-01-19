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Сегодня, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины без уведомления о причинах в очередной раз не пустили председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет, сообщает пресс-служба КСУ.

По словам Тупицкого, «указанное является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы Конституционного суда Украины в целом».

«Указом президента Украины Александр Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного суда Украины, административные функции как председателя суда он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи Конституционного суда Украины. Неосуществление административных функций председателя суда приведет к дестабилизации работы всего учреждения», – подчеркнули в КСУ.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.
ForUm

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