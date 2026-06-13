КСУ: воєнний стан не може бути підставою для звуження трудових прав вразливих груп

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, які стосувалися щорічних оплачуваних відпусток для неповнолітніх та людей з інвалідністю.

За словами омбудсмана, рішення ухвалено за результатами його конституційного подання.

«За моїм конституційним поданням захищено право на оплачувані відпустки для дітей та людей з інвалідністю. Конституційний Суд України детально перевірив ці норми та дійшов однозначного висновку: вони суперечать Конституції України», — зазначив Лубінець.

Йдеться про норми закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», які дозволяли роботодавцям обмежувати або не оплачувати частину щорічної відпустки для окремих категорій працівників, зокрема неповнолітніх та осіб з інвалідністю.

Омбудсман наголосив, що Велика палата Конституційного суду окремо вказала: надання гарантованої законом відпустки без збереження заробітної плати суперечить принципам гідної праці та фактично нівелює соціальні гарантії держави.

У результаті розгляду справи спірні положення були визнані такими, що не відповідають Конституції України, і втратили чинність з дня ухвалення рішення суду.

Лубінець назвав вердикт КСУ важливим кроком для захисту трудових прав громадян. За його словами, рішення підтверджує, що навіть в умовах воєнного стану держава не може звужувати права людей, які потребують особливого соціального захисту.