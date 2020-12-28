Председателю Конституционного суда Александру Тупицкому отправили по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, передает УНИАН.

«Он (председатель КСУ Александр Тупицкий. – Ред.) должен был прибыть в 9:30, он не явился. Он сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но никакие документы, подтверждающие эти слова, он не предоставил», - заявили в пресс-службе.

«Соответственно, сообщение о подозрении ему было отправлено по почте. С этого момента он считается подозреваемым в подкупе свидетеля и заведомо ложных показаниях свидетеля - статья 386 и ч.2 384 статьи Уголовного кодекса Украины», - добавили в ведомстве.



Напомним, Тупицкого на 9:30 28 декабря вызвали в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении, но он не явился.

Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

В свою очередь, в КС сообщили, что глава суда, учитывая полученную повестку, подготовил ряд ходатайств к ОГП.