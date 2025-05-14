Посадовець Конституційного суду України організував схему для ухилянтів

Посадовець КСУ за 15 тисяч доларів організував для призовників схему ухилення від мобілізації. Тепер йому загрожує 5 років ув’язнення.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, правопорушник поєднував роботу в держустанові із адвокатською діяльністю та пропонував своїм клієнтам — чоловікам призовного віку — додаткову «послугу» зі зняття їх з розшуку в ТЦК, а також фіктивного працевлаштування на оборонному підприємстві з оформленням «броні».

«У квітні слідчі Главку поліції Києва спільно із працівниками СБУ затримали 31-річного посадовця Конституційного суду України, який за сумісництвом працював адвокатом, за підозрою у тому, що він організував для чоловіків призовного віку схему з ухилення від мобілізації. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що адвокат пропонував своїм клієнтам, які не стали на військовий облік, оновити їх військово-облікові дані в ТЦК без їхньої особистої участі в процедурі та після цього фіктивно працевлаштувати їх до одного з критично важливих підприємств, яке „бронює“ своїх працівників від мобілізації», — нагадує поліція столиці.

Схема у ділка була така: він запевняв, що має зв’язки з працівником одного зі столичних ТЦК та з посадовцем оборонного підприємства. Начебто вони за гроші могли допомогти «провернути схему». Такий «пакет» послуг для «клієнтів» коштував 15 000 доларів. Слідство встановило й двох клієнтів адвоката, які погодилися на «додаткову послугу».

Тоді слідчі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано на вирішення до суду. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.