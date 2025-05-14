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Столиця

Посадовець Конституційного суду України організував схему для ухилянтів

Посадовець Конституційного суду України організував схему для ухилянтів

Посадовець КСУ за 15 тисяч доларів організував для призовників схему ухилення від мобілізації. Тепер йому загрожує 5 років ув’язнення.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, правопорушник поєднував роботу в держустанові із адвокатською діяльністю та пропонував своїм клієнтам — чоловікам призовного віку — додаткову «послугу» зі зняття їх з розшуку в ТЦК, а також фіктивного працевлаштування на оборонному підприємстві з оформленням «броні».

«У квітні слідчі Главку поліції Києва спільно із працівниками СБУ затримали 31-річного посадовця Конституційного суду України, який за сумісництвом працював адвокатом, за підозрою у тому, що він організував для чоловіків призовного віку схему з ухилення від мобілізації. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що адвокат пропонував своїм клієнтам, які не стали на військовий облік, оновити їх військово-облікові дані в ТЦК без їхньої особистої участі в процедурі та після цього фіктивно працевлаштувати їх до одного з критично важливих підприємств, яке „бронює“ своїх працівників від мобілізації», — нагадує поліція столиці.

Схема у ділка була така: він запевняв, що має зв’язки з працівником одного зі столичних ТЦК та з посадовцем оборонного підприємства. Начебто вони за гроші могли допомогти «провернути схему». Такий «пакет» послуг для «клієнтів» коштував 15 000 доларів. Слідство встановило й двох клієнтів адвоката, які погодилися на «додаткову послугу».

Тоді слідчі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано на вирішення до суду. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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