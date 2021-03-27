Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины. Соответствующий указ был подписан 27 марта.

«Отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжают выполнять свои полномочия, создающие угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина», - говорится в указе, подписанном Зеленским.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

А 26 февраля продлил срок отстранения на один месяц.