Государственное бюро расследований заявляет, что следователи сообщили о подозрении председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкого, сообщает пресс-служба ГБР.

«Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его председателя, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)», – говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что «пренебрегая требованиями Конституции Украины и положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины, действуя с целью препятствования установлению истины в уголовном производстве в котором он является подозреваемым, этот судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя».

«Более того, председатель КСУ после сообщения о подозрении имитирует его невручение, невступление в статус подозреваемого, посещая рабочее место. Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для председателя суда, не имеющие никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связаны с его участием в уголовном производстве», – подчеркнули в Бюро.

В ГБР напомнили, что на основании ч. 3 ст. 154 УПК Украины и. о. генерального прокурора было подано президенту Украины ходатайство об отстранении судьи Конституционного суда Украины и его председателя от занимаемой должности.

По результатам рассмотрения указанного ходатайства указом президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020 его отстранили от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. В результате подозреваемый сроком на два месяца потерял право исполнять обязанности судьи Конституционного суда и его председателя.

«Учитывая общественный резонанс в отношении уголовного производства, в котором судье Конституционного суда Украины и его председателю сообщено о подозрении, информируем, что следователями Государственного бюро расследований со строгим соблюдением требований действующего законодательства Украины принимаются исчерпывающие меры по обеспечению выполнения указа президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020, согласно которому последний в течение двух месяцев не имеет права выполнять полномочия судьи Конституционного суда и его председателя и находиться в помещении данного суда. Иным образом, чем путем отстранения от должности судьи КСУ и одновременно его председателя, невозможно предотвратить риски влияния последнего на других свидетелей по этому уголовному производству - сотрудников КСУ, препятствование предоставлению ими документов на запрос следователя, явки на допрос и тому подобное», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.