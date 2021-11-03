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НАБУ, САП совместно с СБУ провели обыски в помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы Украины, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Следственные действия осуществляют в рамках расследования так называемых налоговых «скруток».

В Киеве под Верховной Радой прошел марш за права или так называемый марш «антивакцинаторов».

Верховная Рада поддержала отставку 5 министров:

  • Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Андрея Тарана – с должности министра обороны;
  • Романа Абрамовского – министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • Алексея Резникова – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины.

Позже парламент получил представление президента Владимира Зеленского на назначение  Алексея Резникова министром обороны.

Фракция «Слуга народа» выдвинула своих кандидатов на должности министров экономики, по стратегическим отраслям промышленности и реинтеграции временно оккупированных территорий.
ForUm

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