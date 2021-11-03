НАБУ, САП совместно с СБУ провели обыски в помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы Украины, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Следственные действия осуществляют в рамках расследования так называемых налоговых «скруток».
В Киеве под Верховной Радой прошел марш за права или так называемый марш «антивакцинаторов».
Верховная Рада поддержала отставку 5 министров:
- Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Андрея Тарана – с должности министра обороны;
- Романа Абрамовского – министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Алексея Резникова – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины.
Позже парламент получил представление президента Владимира Зеленского на назначение Алексея Резникова министром обороны.
Фракция «Слуга народа» выдвинула своих кандидатов на должности министров экономики, по стратегическим отраслям промышленности и реинтеграции временно оккупированных территорий.
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