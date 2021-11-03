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Верховная Рада поддержала отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Соответствующее решение поддержали 329 народных депутатов.

Резников занимал эту должность с 4 марта 2020 года.

Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге в понедельник проинформировал, что Резников является возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины (сейчас ее занимает Андрей Таран), тогда как на пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассматривается кандидатура нардепа от монобольшинства Ирины Верещук.

Напомним, 1 ноября вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке. 

Члены фракции «Слуга народа» делегируют народного депутата Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции ВОТ вместо Алексея Резникова, которого планируют назначить министром обороны.
ForUm

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