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В Киеве на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш «антивакцинаторов», сообщает Украинская правда.

Несмотря на дождь, к стенам парламента пришли несколько сотен человек, но люди еще подтягиваются. Акция началась в 8:00.

Основные требования – отмена карантинных правил, запрет принудительной вакцинации и права людей.

Поддержку акции выразила экс-нардепка Надежда Савченко, которая несколько недель назад была задержана в аэропорту с фальшивым ковид-паспортом.

Позже участники акции заблокировали в нескольких местах правительственный квартал.

Время от времени они ссорятся с полицией.

Напомним, Центр противодействия дезинформации СНБО по результатам анализа информационного поля Telegram-каналов Украины подтвердил информационную операцию РФ, направленную на уменьшение уровня вакцинаци и рост числа смертей.
ForUm

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