также в разделеОбщество
В Украине разрешили экстренную регистрацию лекарств против COVID-19 8
В Эстонии осудили украинца за убийство соотечественника 8
​​Сергея Тигипко уличили в работе с необанком Sportbank 30
Мобильный госпиталь для COVID-пациентов на Херсонщине заполнен на 50% 7
Закрыто дело против ветерана АТО, который смертельно ранил напавшего на его дом 13
Генсек Совета Европы посетит Украину 10
В Украине заработали еще 18 комплексов автофиксации нарушений ПДД 9
Мужчина ехал в РФ с приклеенной на спине иконой 14
Денисова пожаловалась на «Миротворец» из-за публикации данных девочки из «ЛНР» 15
У «скоростных» нарушителей будут отбирать авто 42
2 ноября. Картина дня 24
В центре вакцинации на киевском вокзале заработал пункт команды поддержки «Дии» 9
В «Дии» появился детский СOVID-сертификат 11
Украину накроют туманы 11
Суд возьмется за жалобу на обязательную вакцинацию 20
Пытки в «Изоляции»: Еще одному сотруднику «министерства ДНР» сообщили о подозрении 12
Получить COVID-сертификат в «Дии» теперь можно без фотоподтверждения 66
Беглого руководителя судебной администрации Херсонщины задержали в Киеве 12

Сегодня, 3 ноября 2021, в Государственной налоговой службе Украины проводятся следственные процессуальные действия. По информации, предоставленной правоохранительными органами, основанием для таких действий стало уголовное дело по нарушениям налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области, сообщается на сайте ГНС.

«Государственной налоговой службой Украины еще в декабре 2020 года и в январе 2021 проводилась собственная проверка ГУ ГНС в Полтавской области по вопросам отработки рисковых субъектов хозяйственной деятельности, в том числе и по предприятиям, которые являются фигурантами в материалах упомянутого уголовного дела», - заявили в ведомстве.

По результатам проверки был выявлен ряд нарушений служебной дисциплины представителями ГУ ГНС в Полтавской области, в связи с чем к должностным лицам были применены меры дисциплинарного воздействия.

Относительно обстоятельств, которые были обнаружены в ходе указанной проверки, вероятно содержавших признаки уголовных правонарушений, информация была передана Государственной налоговой службой Украины в правоохранительные органы (Государственное бюро расследований).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги