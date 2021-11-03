Сегодня, 3 ноября 2021, в Государственной налоговой службе Украины проводятся следственные процессуальные действия. По информации, предоставленной правоохранительными органами, основанием для таких действий стало уголовное дело по нарушениям налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области, сообщается на сайте ГНС.

«Государственной налоговой службой Украины еще в декабре 2020 года и в январе 2021 проводилась собственная проверка ГУ ГНС в Полтавской области по вопросам отработки рисковых субъектов хозяйственной деятельности, в том числе и по предприятиям, которые являются фигурантами в материалах упомянутого уголовного дела», - заявили в ведомстве.

По результатам проверки был выявлен ряд нарушений служебной дисциплины представителями ГУ ГНС в Полтавской области, в связи с чем к должностным лицам были применены меры дисциплинарного воздействия.

Относительно обстоятельств, которые были обнаружены в ходе указанной проверки, вероятно содержавших признаки уголовных правонарушений, информация была передана Государственной налоговой службой Украины в правоохранительные органы (Государственное бюро расследований).