Верховная Рада поддержала отставку Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по его заявлению.
За соответствующее решение проголосовали 342 народных депутата на пленарном заседании в среду.
Рада назначила Уруского на эту должность 16 июля 2021 года.
Кроме того, народные депутаты 341 голосом поддержали заявление Андрея Тарана об увольнении с должности министра обороны.
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