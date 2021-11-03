Фракция «Слуга народа» выдвинула своих кандидатов на должности министров экономики, по стратегическим отраслям промышленности и реинтеграции временно оккупированных территорий.
Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.
Так, Ирину Верещук предлагается назначить на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Юлию Свириденко – на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины.
Павла Рябикина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Сегодня, 3 ноября, Верховная Рада поддержала отставку 5 министров:
Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
Андрея Тарана – с должности министра обороны;
Романа Абрамовского – министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
Алексея Резникова – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины.
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