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Фракция «Слуга народа» выдвинула своих кандидатов на должности министров экономики, по стратегическим отраслям промышленности и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

Так, Ирину Верещук предлагается назначить на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Юлию Свириденко – на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины.

Павла Рябикина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Сегодня, 3 ноября, Верховная Рада поддержала отставку 5 министров:

Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Андрея Тарана – с должности министра обороны;

Романа Абрамовского – министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Алексея Резникова – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины.
ForUm

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