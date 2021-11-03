также в разделеПолитика
Резников не намерен участвовать в дальнейшей работе ТКГ
«Слуги» предложили кандидатуры на должности трех министров 16
Зеленский поручил поддержать малый и средний бизнес, соблюдающий карантин 11
«Для нас очевидно, что Медведчук – политзаключенный»: немецкие политики посетили народного депутата и обсудили ситуацию в Украине 14
Королевская: Власть должны прекратить политические преследования и освободить Медведчука, чтобы дать профессионалам работать 10
Рада уволила еще двух министров 19
Нардепы уволили Резникова 11
Рада отправила Любченко в отставку 18
Рада уволила министра экологии 9
Кулеба объяснил, почему Зеленский не успел на выступление на сессии климатической конференции 40
Эксперт: Украинцы больше не верят «слугам»; чтобы поднять страну с колен, нужны такие опытные политики, как Медведчук 122
В Раду будут пускать только с COVID-сертификатом 11
Министр обороны подал в отставку 42
Власти Украины окружают себя агентами влияния РФ 74
56,9% украинцев не одобряют деятельность Зеленского, у 47,7% он не оправдал надежд 25
Медведчук: Пока правоохранительные органы фальсифицируют дела, а суды находятся под давлением власти, говорить о торжестве закона в Украине не приходится 12
Данилов назвал дезинформацией данные СМИ о концентрации российских войск 21
ЕСЧП начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины 80

Парламент получил представление президента Владимира Зеленского на назначение  Алексея Резникова министром обороны.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как сообщал ForUm, 3 ноября Верховная Рада 341 голосом уволила с должности главу Минобороны Андрея Тарана.

1 ноября вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке. 

Члены фракции «Слуга народа» делегируют народного депутата Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции ВОТ вместо Алексея Резникова, которого планируют назначить министром обороны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2979 грн.
29
Теги