Парламент получил представление президента Владимира Зеленского на назначение Алексея Резникова министром обороны.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Как сообщал ForUm, 3 ноября Верховная Рада 341 голосом уволила с должности главу Минобороны Андрея Тарана.
1 ноября вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке.
Члены фракции «Слуга народа» делегируют народного депутата Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции ВОТ вместо Алексея Резникова, которого планируют назначить министром обороны.
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