Верховная Рада поддержала отставку Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины.
За соответствующее решение проголосовали 320 народных депутатов, сообщила пресс-служба парламента.
Любченко занял должность первого вице-премьер-министра – министра экономики 20 мая 2021 года. До этого он чуть больше года возглавлял Государственную налоговую службу, а в 2015-2020 годах был первым вице-президентом ПАО «Украгрохимхолдинг».
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