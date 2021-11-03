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Верховная Рада поддержала отставку Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины.

За соответствующее решение проголосовали 320 народных депутатов, сообщила пресс-служба парламента.

Любченко занял должность первого вице-премьер-министра – министра экономики  20 мая 2021 года. До этого он чуть больше года возглавлял Государственную налоговую службу, а в 2015-2020 годах был первым вице-президентом ПАО «Украгрохимхолдинг».
ForUm

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