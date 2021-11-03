НАБУ, САП совместно с СБУ осуществляют обыски в помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы Украины, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования так называемых налоговых «скруток», начатого по собственным наработкам детективов, публикациям в СМИ и информации, указанной в отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, приведших к значительным потерям госбюджета.

Предварительная правовая квалификация ч. 2 ст. 364 УК Украины.

По данным СМИ, обыски прошли в офисе первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Алексея Любченко, ранее возглавлявшего налоговую.