Полиция ужесточила квалификацию дела о нападении на журналистов «Схем» в кабинете главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера. Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

«Полицейские Голосеевского отдела полиции Киева внесли в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов» по факту нападения на журналистов Радио Свобода в помещении государственного Укрэксимбанка», – написал он.

Шевченко отметил, что в понедельник по заявлению журналистов сразу была первичная регистрация по ч.1 этой же статьи. «Третья часть – более строгая, ибо предполагает, что преступные действия относительно препятствования журналистам было совершено должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц. Наказание за это - штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Позже в банке заявили, что журналист Радио Свобода Кирилл Овсяный якобы запрашивал у главы Укрэксимбанка информацию, составляющую банковскую тайну.

Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео нападения на них в кабинете Мецгера.

По данному факту инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Мецгер сложил полномочия на время расследования инцидента. Наблюдательный совет Укрэксимбанка принял решение отстранить его.