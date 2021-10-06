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Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео нападения на них в кабинете главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера.

Об этом на своей странице в Facebook  сообщила журналистка Наталья Седлецкая. По ее совам, техническим специалистам удалось восстановить удаленное сотрудниками банка видео.

«Видео восстановлено на обеих карточках с обеих камер, на которые велась запись. Так, представляю насколько шокированы этим будут в Укрэксимбанке. Ведь они были убеждены, что доказательства уничтожены. На восстановленном видео есть вся запись инцидента. Интервью, вопросы журналиста и все, что происходило дальше. В частности, зафиксированы указания Евгения Мецгера забрать технику у журналистов, «забрать кассеты» и «вычистить все это г**но», - написала она.

В частности, в одном из эпизодов Мецгер говорит охраннику: «Володь, выруби его, пожалуйста, что он здесь ходит?». На видео также можно увидеть момент нападения сотрудника банка на оператора.

По данным журналистов, это совершил директор департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игорь Тельбизов. 

Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Позже в банке заявили, что журналист Радио Свобода Кирилл Овсяный якобы запрашивал у главы Укрэксимбанка информацию, составляющую банковскую тайну.

По данному факту инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
ForUm

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