Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования инцидента с нападением на журналистов в его служебном кабинете, сообщает пресс-служба банка.

«Ситуация, которая возникла вокруг банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность», – заявил он.

«Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу, безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий председателя правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке согласно соответствующим процедурам», – отметил Мецгер.

При этом он подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит только от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой.

Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Позже в банке заявили, что журналист Радио Свобода Кирилл Овсяный якобы запрашивал у главы Укрэксимбанка информацию, составляющую банковскую тайну.

Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео нападения на них в кабинете Мецгера.

По данному факту инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.