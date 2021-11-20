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Наблюдательный совет АО "Укрэксимбанк" 18 ноября ознакомился с результатами внутреннего расследования по нападению на журналистов "Схем" и отклонил их, пишет Лига со ссылкой на Радио Свобода.

Наблюдательный совет был недоволен результатами проверки, поэтому инициировал проведение повторного расследования действий своих бывших работников.

Отмечается, что "не все факты были адекватно исследованы и выводы по ним, соответственно, неадекватны".

Проверка длилась месяц и касалась действий главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова, директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова.

В Наблюдательном совете сообщили, что сейчас "финализуют дальнейшие шаги" для проведения нового расследования.

Вместе с тем внутренний аудит самого кредита в $60 млн, о котором говорилось в расследовании, "удовлетворил Наблюдательный совет", однако в финучреждении ожидают выводы независимой forensic-компании.

Напомним, 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Видео с нападением приобщили к уголовному делу. 

7 октября Мецгеру сообщили о подозрении в препятствовании журналистам. 8 октября ему предъявили еще и подозрение в незаконном удержании людей. Офис президента выступил за отстранение Мецгера. После этого он попросил прощения у журналистов.

11 октября он заявил, что написал заявление и был уволен с должности.

11 ноября напавших на журналистов "Схем" двух сотрудников Укрэксимбанка восстановили в должности. В банке их встретили овациями. Глава набсовета Укрэксимбанка заявила, что возвращение Осипова и Тельбизова несправедливо, но законно. Позже их снова уволили.
ForUm

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