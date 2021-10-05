Журналист «Радио Свобода» Кирилл Овсяный запрашивал у главы Укрэксимбанка информацию, составляющую банковскую тайну, заявили в пресс-службе финучреждения.

16 сентября Укрэксимбанк получил запрос от издания «Радио Свобода» относительно интервью с председателем правления банка (согласно перечню вопросов в запросе).

Пресс-служба банка подтвердила изданию возможность проведения такого интервью 04.10.2021.

«Однако во время интервью журналист «Радио Свобода» Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Кроме того, журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений», - говорится в сообщении.

Информация, которая запрашивалась в соответствии со статьей 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» является банковской тайной, которую банки обязаны хранить, в том числе путем ограничения круга лиц, имеющих доступ к ней. Учитывая это, пресс-служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью.

Дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи. Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация о которых может быть предоставлена ​​банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы.

После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой).

В банке отметили, что, по их мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, по анализу действий Овсяного на соответствие требованиям действующего законодательства Украины и Кодекса этики украинского журналиста.

Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.