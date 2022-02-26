Депутат российской Госдумы от Компартии Михаил Матвеев призывает немедленно остановить войну в Украине.

Об этом он написал у себя в Twitter, передает Gazeta.ua.

"Война должна быть немедленно остановлена. Голосуя за признание ДНР/ЛНР, я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев", - написал он.

Матвеев стал вторым российским депутатом-коммунистом, публично выступившим против войны. До этого похожее заявление сделал его коллега Олег Смолин.

Компартия РФ была первой, инициировавшей "обращение" к Владимиру Путину по поводу "признания независимости" захваченных Россией частей Донбасса.