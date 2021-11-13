Возвращение к работе директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова, которые по приказу председателя правления финучреждения Евгения Мецгера 4 октября применили силу к журналистам программы "Схемы" является несправедливым, сообщила глава набсовета Укрэксимбанка Оляна Гордиенко.

"Понимаю, что возвращение к выполнению своих обязанностей Игоря Тельбизова и Олега Осипова, которое состоялось "в строгом соответствии с нормами действующего законодательства", не справедливо. Препятствование законной деятельности журналистов – красная линия, за которой безапелляционно должна наступать не только юридическая, но и морально-нравственная ответственность", – написала она в Facebook в пятницу.

Она отметила, что соблюдение буквы закона не всегда обеспечиваю фундаментальную справедливость.

"Для некоторых это объективное "несовершенство" предписаний закона – удобный способ манипуляций", – написала глава набсовета.

Гордиенко добавила, что Укрэксимбанк сделает все возможное, чтобы люди, которые своими действиями нанесли беспрецедентный ущерб репутации банка, не смогли продолжать делать это дальше.

Как сообщалось, 4 октября на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов.

Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Позже Мецгер извинился за нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка. Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов по ст.171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения") и ст.126 (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года. Наблюдательный совет уволил с должности Мецгера, а директор департамента информационной политики Владимир Пикалов сам написал удовлетворенное заявление об увольнении.