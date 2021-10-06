Наблюдательный совет Укрэксимбанка на экстренном внеочередном заседании принял решение отстранить председателя правления банка Евгения Мецгера от осуществления своих полномочий на время проведения внутреннего расследования Наблюдательным советом, сообщает пресс-служба финучреждения.

«Наблюдательный совет приносит свои искренние извинения членам съемочной группы программы «Схемы» Александру Мазуру и Кириллу Овсяному, а также представителям СМИ и всему гражданскому обществу за досадное и неподобающее поведение председателя правления и представителей банка», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что результатом внутреннего расследования будет окончательное решение наблюдательного совета о полномочиях Мецгера.

Временно исполняющим обязанности председателя правления банка назначен Сергей Ермаков.

Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Позже в банке заявили, что журналист Радио Свобода Кирилл Овсяный якобы запрашивал у главы Укрэксимбанка информацию, составляющую банковскую тайну.

Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео нападения на них в кабинете Мецгера.

По данному факту инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Мецгер сложил полномочия на время расследования инцидента.