Сегодня в полицию Киева по спецлинии 102 поступило сообщение от редактора одного из интернет-изданий о том, что в помещении финансового учреждения на улице Антоновича съемочной группе препятствуют журналистской деятельности. Для установления всех обстоятельств происшествия по вызову немедленно выехали наряды патрульных и следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции, сообщила пресс-служба столичного главка.

В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия для объективного и беспристрастного досудебного расследования. Инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.