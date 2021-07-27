Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, его заменит командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.

Год назад вступил в действие режим прекращения огня. Несмотря на многочисленные нарушения с российской стороны, результаты действия режима прекращения огня очевидны: в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020, сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

Министр транспорта США Питер Буттиджедж будет представлять страну на саммите «Крымской платформы», который состоится 23 августа 2021 года в Киеве.

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами. Дельцы наладили схему «поставок» иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства.

Государственное бюро расследований в сотрудничестве со спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили факт злоупотреблений руководством Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 27,7% опрошенных проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора.

В Украине люди с трудовым стажем от 5 лет смогут получить помощь от государства для обеспечения прожиточного минимума. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Сегодня, 27 июля, сотрудники Службы безопасности Украины общей численностью около 30 человек прибыли на полигон ТБО №5 для выполнения следственных действий.

В Киеве в крестном ходе от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры по предварительным данным участвовали более 20 тысяч граждан.

Члены Европейского парламента выступили с открытым заявлением, в котором раскритиковали недавнее соглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток-2».

Большинство опрошенных украинцев – 55% – не согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина о том, что «русские и украинцы – один народ, который относиться к одному историческому и духовному пространству». Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Литовский суд отказал блогеру Анатолию Шарию в обжаловании решения департамента миграции страны и теперь он должен будет покинуть Европейский Союз. Об этом в Twitter сообщил юрист Марк Фейгин.

27 июля в 03:45 вблизи села Знаменка Подольского района на автодороге М 05 «Киев-Одесса» в результате столкновения рейсового автобуса сообщением «Киев-Кишинев» (находилось 20 пассажиров) и грузового автомобиля, погиб 1 человек и пострадало 6 человек (из них 1 ребенок 2008 г.р.)

Украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами Игр-2020 в стрельбе из пневматического пистолета (микст).

За сутки 26 июля в Украине зафиксирован 681 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.

В Германии на установке по сжиганию опасных отходов на предприятии Chempark Currenta в Леверкузене, неподалеку от Кельна, произошел взрыв с большим количеством дыма.