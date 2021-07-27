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Руслан Хомчак уходит с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, его заменит командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает УНИАН.

«С должности уходит главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ, а такой синергии, к сожалению, мы не видим. Видим наоборот - конфликты», - отметил он.

По словам Никифорова, на место главнокомандующего ВСУ назначен Валерий Залужный - командующий оперативного командования «Север».

Хомчак, в свою очередь, перейдет на должность первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Соответственно, с этой должности уходит действующий заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.

Пресс-секретарь президента уточнил, что появление соответствующих указов - это технический вопрос, поэтому они вскоре будут обнародованы.

 
ForUm

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